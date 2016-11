CSE: 2016-1117 - New Listing - Cloud Nine Education Group Ltd. (CNI)

(firmenpresse) - TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 11/29/16 -- The common shares of Cloud Nine Education Group Ltd. have been approved for listing on the CSE.

The shares were deemed to be listed on November 24, 2016, in anticipation of closing the Prospectus Offering on November 25, 2016

Trading will commence on December 1, 2016.

Listing and disclosure documents will be available at

The Company's principal business is the continued development, marketing and sale of its dynamic, interactive and proprietary ESL curriculum that instructors will use in their classrooms to teach students aged 15 years or older. The curriculum replaces textbooks with tablets, while also replacing photocopying and paper documents with instructional videos and internet links. The curriculum is called the "Cloud Nine ESL Program".

The Cloud Nine ESL Program is a digitally based curriculum that is hosted in the cloud and delivered through the Company's own website by utilizing the Google Education platform. The Google Education platform is provided at no cost to educators.

L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de Cloud Nine Education Group Ltd. a ete approuvee.

Les actions etaient reputees etre inscrites le 24 novembre 2016, en prevision de la cloture du placement de prospectus le 25 novembre 2016

La negociation debutera le 1er decembre 2016.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur

La principale activite de la Societe est la poursuite du developpement, de la commercialisation et de la vente de son programme ESL dynamique, interactif et exclusif que les instructeurs utiliseront dans leurs salles de classe pour enseigner aux eleves de 15 ans et plus. Le programme remplace les manuels scolaires par des tablettes, tout en remplacant les photocopies et les documents papier par des videos pedagogiques et des liens Internet. Le programme d'etudes est appele "Cloud Nine ESL Programme".

Le Cloud Nine ESL est un programme base sur le numerique qui est heberge dans le cloud et livre par le biais du site Web de la societe en utilisant la plateforme Google Education. La plate-forme Google Education est offerte gratuitement aux educateurs.

Comments on this PressRelease