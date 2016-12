Weihnachtsfeier auf Kommission: Ganz einfach mit dem Berliner Getränkelieferservice A&O Getränke

Der große Berliner Getränkelieferservice A&O Getränke bietet Getränke auf Kommission. Die Kommissionslieferung ist der perfekte Service auch für betriebliche Weihnachtsfeiern.



(firmenpresse) - Mit der Kommissionslieferung von A&O Getränke www.ao-getraenke.de kann man seine betrieblichen Weihnachtsfeiern entspannter feiern. Denn es wird niemals einen Engpass bei den Getränken geben.



Was könnte schlimmer sein, als wenn man eine rauschende Weihnachtsfeier feiert und es plötzlich keine Getränke mehr gibt? Nichts. Genau. Um solchen bösen Überraschungen vorzubeugen, gibt es die Lieferung auf Kommission von A&O Getränke.



Kommissionslieferung oder Getränke auf Kommission bedeutet, dass man einfach ein bisschen mehr Getränke & Co bestellen kann und geliefert bekommt. Nach der Weihnachtsfeier kann man vollständige Getränkekisten wieder abholen lassen.



Für die Kommissionslieferung gelten ein paar eigene Regeln, die es zu beachten gilt, damit das ganze noch entspannter über die Bühne geht. Die Bestellung muss z.B. von der Kommissionsliste erfolgen.



Auf dieser Liste sind alle Lieferartikel, die man auf Kommission bestellen kann. Dabei handelt es sich um Mineralwasser, Bier, Softdrinks und alles, was man auf einer rauschenden Weihnachtsfeier trinken möchte.



Ist das Fest vorbei, muss man sich einfach wieder bei A&O Getränke melden und einen Abholtermin für die nicht verbrauchten, vollständigen und sortenreinen Getränkekisten zu vereinbaren.



Nach der Abholung erhält man eine Gutschrift, abzüglich eines Kommissionsabschlags für den Service. Dann ist wieder Platz im Büro — und man kann die nächste Party planen, z.B. seine Jahresabschluss- oder Silvester-Party.



Die Bestellung ist leicht: Einfach im Online-Shop auf den Menüpunkt Kommissionsartikel klicken, dort nochmals die Bedingungen durchlesen, nach nach Herzenslust bestellen und einen Wunschliefertermin angeben.



Am Liefertermin kommen dann die freundlichen A&O Lieferfahrern in ihren picobello Uniformen — und bringen die gewünschten Kommissionsartikel. Man kann dann die Weihnachtsfeier entspannt feiern.



Danach sind zwei Wochen Zeit, um die Abholung zu organisieren. Ein Lieferfahrer kommt dann vorbei und holt alles wieder ab.





Das Team von A&O Getränke und der Online-Shop www.ao-getraenke.de wünschen einen entspannten Dezember!











A&O Lieferservice e.K. ist ein serviceorientierter Lieferdienst für Haus, Büro, Praxis, privat und geschäftlich. Geliefert werden Getränke, Gebäck, Süßwaren, Kaffee, Tee und Knabberzeug in Berlin, wie z.B. Mineralwasser, Säfte, Bionade, Bio Milch, Tagungsgetränke, Knabberzeug, Prosecco - und vieles mehr. Das Lieferprogramm umfasst mittlerweile über 2000 Lieferartikel.



A&O Getränke ist einer der großen Getränkelieferanten in Berlin, die besonders viel Wert auf regionale Produkte aus Berlin und Brandenburg legen. Immer mehr Mineralwasser, Bier und Milch stammen von Produzenten aus Berlin, Brandenburg und den östlichen Bundesländern.



A&O Getränke hat sich einen erstklassigen Service auf die Fahnen geschrieben. Festangestellte und freundliche Fahrer in picobello AO-Uniformen liefern schnell, pünktlich und zuverlässig. So kann man sagen: A&O Getränke bringt Freude und Getränke.



A&O Getränke hat ein süßes Geheimnis: Wer bei A&O für mindestens 75 Euro bestellt, bekommt eine Süßigkeit von Haribo, Kinderschokolade, Merci, Toffifee, Yogurette, Lachgummis, Milka, Stork Riesen, Campinos oder Leipniz geschenkt.



Mehr Infos unter http://www.ao-getraenke.de



A&O Getränke

A&O Lieferservice e.K.

Inhaber Atakan Olcaysu

Meeraner Straße 21

D 12681 Berlin



Telefon: +49 (0)30 - 294 20 06

Fax: +49 (0)30-294 49 06 5

Email: info(at)ao-getraenke.de

Web: www.ao-getraenke.de



SteuerNr.: 33/461/00156

USt-ID gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE188896955

Amtsgericht Charlottenburg Berlin HRA 49353 B



Bio-Zertifizierung DE-ÖKO-070

Nummer der Bescheinigung: DE-BE-070-5414 H

Kontrollstelle

PCU Deutschland GmbH



IDEENGOLD | ALLES, WAS TEXT.

Thorsten Simon

Immanuelkirchstraße 29

10405 Berlin

01775975245

http://www.ideengold.de

