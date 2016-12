CSE: 2016-1205 - New Listing - CannaRoyalty Corp. (CRZ)

(firmenpresse) - TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 12/07/16 -- The common shares of CannaRoyalty Corp. have been approved for listing on the CSE.

"CannaRoyalty is a fully integrated, active investor and operator in the legal cannabis sector. Our focus is to build and support a diversified portfolio of growth-ready assets in key segments of the cannabis sector, including research, consumer brands, devices and intellectual property. Our management team combines a hands-on understanding of the cannabis industry with seasoned financial know-how, assembling a platform of holdings via royalty agreements, equity interests, secured convertible debt and licensing agreements."

L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de CannaRoyalty Corp. a ete approuvee.

CannaRoyalty (CR) est une entreprise active d'investissement et d'exploitation pleinement integree du secteur du cannabis legal. Notre objectif est de creer et d'entretenir un portefeuille diversifie d'actifs a fort potentiel de croissance dans des branches cles du secteur du cannabis, comme la recherche, les marques commerciales, les instruments et la propriete intellectuelle. Notre equipe de gestion allie sa connaissance directe de l'industrie du cannabis a son expertise financiere eprouvee pour assembler un portefeuille de valeurs au moyen d'accords de redevances, de titres de participation, de dettes convertibles garanties et de contrats de licence.

