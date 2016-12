Если в нашем доме вышла из строя розетка или выключатель, или необходимо заменить лампочку, которая буквально рассыпалась на осколки, самое время вызвать электрика в Москве через наш сервис муж на час.

Довольно часто в доме возникают небольшие поломки и большинство мужчин стараются их самостоятельно устранить. Некоторые меняют прокладки в потекшем кране, прибивают книжную полочку и т.д. Но вот когда дело доходит до электрической сети, здесь стоит быть осторожным. Даже если вы «мастер на все руки», не нужно без определенного опыта и инструментов лезть в щитовую или пробовать заменить розетку. Такие ремонты могут привести к более серьезным последствиям, например, выгоранию проводки или удару током, при котором мастер может сильно пострадать.





Обращаясь в наш сервис, вы получите высококлассного специалиста уже через несколько часов после оформления заявки. Заказать электрика или любого-другого специалиста можно в удобное для вас время.



Мастер приедет вовремя и сделает все запланированные работы. Стоит отметить, что вам не придется переживать о стоимости ремонта. Любой из наших специалистов работает быстро и не имеет привычки затягивать ремонтные работы, чтобы обогатиться за счет клиента. Вы получите профессиональный ремонт по демократической цене.



Муж на час в Москве – это отличная возможность не тратить личное время на домашние дела, а сэкономленное время потратить на прогулку с семьей или поездку по магазинам.



Электрики нашего сервиса выполняют множество ремонтных работ любой сложности.



Если вам необходимо установить розетку или заменить нерабочий выключатель, подключить бытовую технику или установить светильник, наш электрик быстро и качественно выполнит подобные работы.

Также мы осуществляем более сложный ремонт. Например, с сервисом муж на час можно произвести монтаж электрощитов и установку автоматов, а также произвести полную или частичную замену проводки. Наши специалисты могут установить теплый пол и быстро подключить электроплиту.



Так как первым делом мы беспокоимся о клиентах, то в нашем сервисе можно заказать услуги электрика не дорого.



Стоит отметить, что перед ремонтными работами заказчик подписывает договор, в котором будут прописаны виды работ и их стоимость. После завершения всех работ, заказчик получит гарантийный талон.



Более подробную информацию о стоимости услуг, а также о видах ремонтных работ, которые предоставляют специалисты нашего сервиса муж на час, можно узнать у нас на сайте.



С нашим сервисом больше не придется искать время на небольшие ремонты. Все будет сделано быстро и качественно, и по разумной цене.







http://d-mastera.ru/uslugi-elektrika-v-moskve/



