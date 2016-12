Sniper: Ghost Warrior 3®

Mit Jon North im Schlachthaus

(PresseBox) - Der polnische Entwickler und Publisher CI Games, bekannt durch Lords of the Fallen und das Sniper: Ghost Warrior Franchise, präsentieren neue Details zu einer der risikoreichsten Missionen für Jon North, den Protagonisten von Sniper Ghost Warrior 3.

Das 17-minütige Gameplay-Video auf Youtube: https://youtu.be/HOUb5olO-Wo

Tief in den verschneiten Bergen Georgiens wird ein amerikanischer Gefangener von Separatisten in einem ausgedienten und zur Folterkammer umfunktionierten Schlachthaus festgehalten. In dem brandneuen Gameplay-Video demonstriert Jon North, Protagonist von Sniper Ghost Warrior 3, seine beeindruckenden Fähigkeiten bei der schnellen und effizienten Befreiung des Gefangenen, ohne dass diesem auch nur ein Haar gekrümmt wird.

Nach wohlbedachter Ausrüstung mit einer Vielzahl verschiedener Ausrüstungsgegenstände und taktischen Waffen sowie der Anwendung spezieller Modifikationen, demonstriert Jon North seine kämpferische Leistungsfähigkeit. Eines der wichtigsten Gadgets ist eine modifizierbare Drohne, mit der das Missionsgebiet aus sicherer Distanz erkundet werden kann. Auf diese Weise können Feinde, Minenfelder und weitere potentielle Gefahren frühzeitig lokalisiert und dem Spieler ein strategischer Vorteil verschafft werden, bevor das Missionsgebiet betreten wird. Mit den Fähigkeiten eines Scharfschützen werden abseitige Wachposten eliminiert, um nur Minuten später weitere Gegner wie ein Geist lautlos mit dem Kampfmesser auszuschalten ? der sicherste Weg, um verdeckt in ein Gelände einzudringen und dies nach Abschluss der Mission ungesehen und sicher wieder zu verlassen.

Sniper Ghost Warrior 3 erzählt eine Geschichte von Bruderschaft, Vertrauen und Verrat, in einem Land, das vom Blut eines Bürgerkriegs getränkt ist. Spieler übernehmen die Rolle von Jonathan North, einem amerikanischen Scharfschützen, der nahe der russischen Grenze im nördlichen Georgien abgesetzt wird. Er hat einen offiziellen Auftrag im Gepäck, doch fast noch wichtiger ist ihm seine persönliche Mission ? seinen verschollenen Bruder zu finden.



Ausgedehnte, frei begehbare Karten mit detailreichen Landschaften, wie felsige Gebirgsketten oder vegetationsreiche Hügel und Täler, bieten in Sniper Ghost Warrior 3 eine einzigartige Umgebung für eine Vielzahl intensiver und spannender Missionen. Spieler können ihre Ausrüstung anpassen, Zubehör, Fahrzeuge und Drohnen nutzen und erleben dynamisches Wetter sowie einen Tag- & Nacht-Zyklus, die ihr Spielen und ihre Entscheidungen beeinflussen. Dabei haben sie die freie Wahl bei der Bewältigung der packenden Missionen: ob als Sniper, Geist oder Krieger ? mit chirurgischer Präzision werden schwer bewaffnete Gegnereinheiten in diesem epischen Sandbox-Game von der Bildfläche entfernt.

Sniper Ghost Warrior 3 erscheint am 4. April 2017 für das PlayStation®4 Computer Entertainment System, für Xbox One, das All-In-One Games und Entertainment System von Microsoft, und für PC.

Weitere Informationen und Updates zu Sniper Ghost Warrior 3 unter www.sgw3.com.

? Facebook: www.facebook.com/SniperGhostWarrior

? Twitter: www.twitter.com/SGW3Game

About CI Games

CI Games is an international developer, publisher and distributor of interactive entertainment products with sales in more than 50 countries worldwide. Headquartered in Warsaw, Poland, CI Games was established in 2002 and has been listed on the Warsaw Stock Exchange since 2007. CI Games? global operations distinguish it as one of the most dynamic development companies in the industry, with development and distribution offices in Poland, United States, Germany & Canada. CI Games portfolio includes the best-selling Sniper Ghost Warrior franchise with over 5 million copies sold worldwide. The company is currently working on a number of high-profile, multiplatform games including Sniper Ghost Warrior 3 and the action RPG Lords of the Fallen 2. For more information on CI Games please visit: www.cigames.com.





Koch Media ist ein führender Produzent und Vermarkter von digitalen Entertainment-Produkten (Software, Games und Filme). Die eigenen Publishingaktivitäten, die Vermarktung sowie die Distribution erstrecken sich dabei über ganz Europa sowie die USA. Die Koch Media-Gruppe weist über 15-jährige Erfahrung im Distributionsgeschäft von digitalen Medien auf und konnte sich als Distributor Nummer 1 in Europa positionieren. Mit zahlreichen Herstellern von Software und Games bestehen strategische Kooperationen: Akademische Arbeitsgemeinschaft, Bibliographisches Institut, CyberLink, Digital Publishing, elby, Iceberg Interaktive, G Data, Intenium, Kaspersky Lab, klickTel AG, Langenscheidt, Lexware, Linguatec, Nero, Open-SLX, Paradox Interactive, S.A.D., Sega, Square Enix, Star Finanz GmbH, Trend Verlag GmbH, usw. Koch Media mit Hauptsitz in Planegg bei München besitzt Geschäftsstellen in Deutschland, Österreich, Schweiz, England, Frankreich, Italien, Spanien, USA sowie Niederlassungen für Skandinavien und Benelux. www.kochmedia.com





Company information / Profile:

Date: 12/21/2016 - 07:08

