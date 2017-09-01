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Металлические противопожарные двери

Заказать противопожарные двери любого размера и конструкции можно оставив заявку на сайте. Скорость обработки и выполнения заказа приятно удивят вас!

ID: 516485
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(firmenpresse) -

Для чего используются металлические противопожарные двери?Ответ на этот вопрос очевиден: чтобы защитить помещения, а также собственность, которая в этих помещениях находится. Ну и главное, в случае непредвиденного обстоятельства, люди за такой дверью будут в безопасности от распространения огня. Кроме того, такие двери являются обязательными в ряде строений, как одна из мер соблюдения противопожарной техники.



Установить противопожарную дверь будет целесообразным решением при следующих вариантах:

1.У вас производственное здание, или крупное промышленное предприятие, в котором присутствуют проходы между цехами. Особенно рационально отделять склады от офисов и производственных зданий.

2.В жилых зданиях часть комнат отведена под коммерческие помещения. В случае если Ваш офис находится в таком доме, двери, которые выходят на общую лестничную клетку,должны быть оснащенными защитой от пожаров.

3.Когда присутствует большое количество легковоспламеняющихся материалов, что значительно повышает вероятность возгорания. Даже в обычной квартире эксперты рекомендуют устанавливать именно металлическую противопожарную дверь, ведь у каждого из нас сейчас много постоянно работающих электроприборов (телевизоры, компьютеры, холодильники и многое другое). При возникновении короткого замыкания, все это может вспыхнуть в один момент, что приведет к пожару не только по всей квартире, но и, возможно, по всему дому. Если же Ваши комнаты разделяет противопожарная дверь, то утери ограничатся лишь одной комнатой.

4.Наконец, если Вы беспокоитесь о жизни Ваших близких, такое приобретение будет незаменимым, ведь металлическая противопожарная дверь это не только защита от пламени, она является еще и лучшим средством от угарного газа  главной причиной летальных исходов при пожарах.


Наш интернет-магазин является лучшим выбором, в случае, если Вы заинтересовались такой нужной и полезной покупкой. Широкий ассортимент товаров позволит вам подобрать необходимую дверь, которая подойдет Вашей квартире, как по своим характеристикам, так и по дизайну.

Важнейшей характеристикой такой продукции является их огнеупорность. Но также существует множество других параметров, по которым Вы сможете подобрать необходимую именно Вам дверь. К ним относятся количество и размер полотен, присутствие вставок, а также сторона открывания двери. У нас присутствуют всевозможные варианты, которые удовлетворят любого покупателя.

Одним из лучших вариантов считается дверь противопожарная EI 60. Товары этого типа имеют отличную сопротивляемость огню, благодаря чему, с легкостью выдерживают более 60 минут пожара.Идеальным вариантом их установки будут коммерческие и офисные здания, в которых одновременно работает большое количество людей, что приводит к постоянным людским потокам.

Еще большей безопасностью владеет дверь противопожарная EI 90. Качественные материалы, использованные на ее изготовление, а также уникальная техника позволяет ей противостоять огню в течении 1,5 часа. Такой огромный показатель делает их универсальными в местах, где предъявляются повышенные требования к противопожарной технике.

Эти товары, и многие другие Вы можете приобрести прямо на сайте нашего интернет-магазина «Дор-Гид». Благодаря удобному и понятному интерфейсу сайта, Вы сможете заказать интересующий Вас товар в течении пары секунд. Также мы предоставляем услуги монтажа и доставки дверей.

Приобретая металлические противопожарные двериу нас Вы гарантируете безопасность и защиту себе, своим близким и своему имуществу!




More information:
http://doorgid.ru/product-category/protivopozharnye-dveri/protivopozharnye-dveri-ei-90/



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PressRelease by

published by: thomasshaw9688
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Date: 01/09/2017 - 16:08
Language: English
News-ID 516485
Character count: 22242
Kontakt-Informationen:
Firma: Противопожарны&#

Meldungsart: bitte
Versandart: Veröffentlichung

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