Для чего используются металлические противопожарные двери?Ответ на этот вопрос очевиден: чтобы защитить помещения, а также собственность, которая в этих помещениях находится. Ну и главное, в случае непредвиденного обстоятельства, люди за такой дверью будут в безопасности от распространения огня. Кроме того, такие двери являются обязательными в ряде строений, как одна из мер соблюдения противопожарной техники.





Установить противопожарную дверь будет целесообразным решением при следующих вариантах:



1.У вас производственное здание, или крупное промышленное предприятие, в котором присутствуют проходы между цехами. Особенно рационально отделять склады от офисов и производственных зданий.



2.В жилых зданиях часть комнат отведена под коммерческие помещения. В случае если Ваш офис находится в таком доме, двери, которые выходят на общую лестничную клетку,должны быть оснащенными защитой от пожаров.



3.Когда присутствует большое количество легковоспламеняющихся материалов, что значительно повышает вероятность возгорания. Даже в обычной квартире эксперты рекомендуют устанавливать именно металлическую противопожарную дверь, ведь у каждого из нас сейчас много постоянно работающих электроприборов (телевизоры, компьютеры, холодильники и многое другое). При возникновении короткого замыкания, все это может вспыхнуть в один момент, что приведет к пожару не только по всей квартире, но и, возможно, по всему дому. Если же Ваши комнаты разделяет противопожарная дверь, то утери ограничатся лишь одной комнатой.



4.Наконец, если Вы беспокоитесь о жизни Ваших близких, такое приобретение будет незаменимым, ведь металлическая противопожарная дверь— это не только защита от пламени, она является еще и лучшим средством от угарного газа – главной причиной летальных исходов при пожарах.





Наш интернет-магазин является лучшим выбором, в случае, если Вы заинтересовались такой нужной и полезной покупкой. Широкий ассортимент товаров позволит вам подобрать необходимую дверь, которая подойдет Вашей квартире, как по своим характеристикам, так и по дизайну.



Важнейшей характеристикой такой продукции является их огнеупорность. Но также существует множество других параметров, по которым Вы сможете подобрать необходимую именно Вам дверь. К ним относятся количество и размер полотен, присутствие вставок, а также сторона открывания двери. У нас присутствуют всевозможные варианты, которые удовлетворят любого покупателя.



Одним из лучших вариантов считается дверь противопожарная EI 60. Товары этого типа имеют отличную сопротивляемость огню, благодаря чему, с легкостью выдерживают более 60 минут пожара.Идеальным вариантом их установки будут коммерческие и офисные здания, в которых одновременно работает большое количество людей, что приводит к постоянным людским потокам.



Еще большей безопасностью владеет дверь противопожарная EI 90. Качественные материалы, использованные на ее изготовление, а также уникальная техника позволяет ей противостоять огню в течении 1,5 часа. Такой огромный показатель делает их универсальными в местах, где предъявляются повышенные требования к противопожарной технике.



Эти товары, и многие другие Вы можете приобрести прямо на сайте нашего интернет-магазина «Дор-Гид». Благодаря удобному и понятному интерфейсу сайта, Вы сможете заказать интересующий Вас товар в течении пары секунд. Также мы предоставляем услуги монтажа и доставки дверей.



Приобретая металлические противопожарные двериу нас Вы гарантируете безопасность и защиту себе, своим близким и своему имуществу!











http://doorgid.ru/product-category/protivopozharnye-dveri/protivopozharnye-dveri-ei-90/



