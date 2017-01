For more Reliability and Comfort in the Train: The Main Server MH70R

Main server and virtualization platform for menRDC

Mobile office IT computer structure

Intel Xeon D with up to 16 cores

2x 10Gb Ethernet and 1x 1 Gb Ethernet

3G/4G, wireless and GPS modem slots

Hot-swappable SATA slots

Compact 40 HP system

Modular design, built-to-order configuration

The MH70R from MEN can be used as a stand-alone computer system, or in a networked configuration of two or more sub-units as a mobile IT infrastructure platform, and acts as the central component of the menRDC railway data center. The menRDC is the mobile office IT computer for virtually all non-vital train applications.

The menRDC Concept: Transparency for the application and independence from a specific manufacturer thanks to standard technologies

In order to meet the growing number of automated functions in the train, MEN has now expanded its range of rail services with an additional family: the menRDC (Railway Data Center) for non-vital applications is the perfect complement to menTCS in the safety-critical area.

menRDC relies on industry standards for hardware, software and communications and thus creates a neutral computer platform with an infrastructure comparable to office IT, which is independent of the actual application. For many applications the MH70R alone functions as a central server and virtualization computer.

The heart of the MH70R is a powerful CPU card with Intel-Xeon-D processor ? especially suitable for virtualization ? with up to 16 processors, 10 Gigabit and Gigabit Ethernet interfaces, as well as conventional serial I/O like RS232 and USB 3.0. The most common wireless communication functions and some RAID memories are implemented in the system using modular CompactPCI Serial peripheral cards.

A Linux-based hypervisor is used on the MH70R to abstract the hardware from the application. On the hardware side, virtualization is supported by the Intel VT-x and VT-D technology. The Trusted Platform Module (TPM), which encrypts data through cryptography, error correction code (ECC) support, board and system management control, as well as a watchdog timer, ensure reliability and security.



To ensure reliability and redundancy, the MH70R provides two PSU slots (AC or DC) that can be powered by independent power supply networks. Thus normal operation is ensured if at least one external voltage is present.

Depending on the requirements, the main computer MH70R itself can be combined with additional modules for memory expansion, communication with other train calculators or I / O interfaces. For even more extensive train IT applications, additional standard systems of the menRDC family come into play: the MH70S data storage system and the NH30 managed Gigabit Ethernet switch, which reliably distributes the collected information to the right place.

Possible areas of application of the menRDC concept range from the communication system, to passenger information and entertainment systems, wireless access points (WAP) for internet on trains, video monitoring systems, diagnostic and maintenance systems, and electronic ticket delivery.

The MH70R is a reliable and robust built-to-order system with low space requirements, which can also be configured fanless for long-term use under harsh and extreme conditions.



Seit der Firmengründung im Jahr 1982 liegt der Schwerpunkt bei MEN Mikro Elektronik auf der Entwicklung und Fertigung innovativer, zuverlässiger und flexibler Lösungen auf höchstem technologischem Niveau ? sowohl auf Standardbasis als auch kundenspezifisch. Das Unternehmen ? mit weltweit ca. 300 Beschäftigten - bietet ein solides Programm an äußerst zuverlässigen Embedded-Standardbaugruppen und Komplettgeräten, die typischerweise in mobilen, industriellen und sicherheitskritischen Anwendungen mit extremen Umweltbedingungen zu finden sind.

?Nach SIL 4 bzw. DAL-A zertifizierbare Computer und Systeme

?Robuste Box-PCs auf Built-to-Order-Basis

?Panel-PCs für HMI- und Digital-Signage-Anwendungen

?Vorkonfigurierte 19??-Systeme auf Built-to-Order-Basis

?Robuste CompactPCI-Boards und -Systeme

?Netzwerkkomponenten im kompakten Box-PC-Format oder als halbes 19??-System

?Robuste Computer-on-Modules für individuelle Systemdesigns

Bei individuellen Anforderungen, beginnend mit der Entwicklung über das Design-In und darüber hinaus, steht MEN seinen Kunden mit Beratung und Unterstützung ebenso zur Seite wie mit dem Design, der Konfiguration und der Umweltqualifikation von Systemen im Einklang mit den Marktnormen.

Die Kernkompetenzen des Unternehmens umfassen x86- und RISC-Prozessorarchitekturen, Richtlinien für die Entwicklung sicherer Anwendungen, das Design analoger I/O, FPGA-Technologie sowie Windows, Linux und Echtzeit-Betriebssysteme. Als ergänzendes Know-How kommen RAMS und Obsoleszenz-Management sowie die Entwicklung von Rechner-Hardware für den Betrieb unter rauen und extremen Umgebungsbedingungen hinzu. Entwicklung, Fertigung und ein Testlabor im eigenen Haus garantieren die Rückverfolgbarkeit und hohe Qualität der Produkte.

Die Rechnerlösungen von MEN Mikro Elektronik werden in rauen Umgebungen im geschäftskritischen und sicherheitskritischen Umfeld in den Märkten Verkehr (Bahn und Verkehrswesen, Gelände- und Schwerlastfahrzeuge, Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt) und Industrie (Automatisierung, Energie, Medizin) eingesetzt.

Das Unternehmen ist gemäß der Qualitätsmanagementsysteme ISO 9001, ISO 14001 (Umwelt), EN 9100 (Luft- und Raumfahrt) und IRIS (Eisenbahn) zertifiziert, bietet Systeme gemäß der Anforderungen der ISO 7637-2 (Straßenverkehr) an und ist Mitglied mehrerer Herstellerverbände und Vereinigungen, einschließlich VITA und PICMG.

MEN Mikro Elektronik ist Mitglied bei:

?AMD Fusion Partner Program

?ARINC (Aeronautical Radio Incorporated)

?BavAIRia (Cluster for innovative aerospace technology in Bavaria)

?CAN in Automation

?CNA (Center for Transportation & Logistics Neuer Adler e.V.)

?NXP Design Alliance

?Intel® IoT Solutions Alliance

?Open Source Automation Development Lab (OSADL)

?PCI-SIG (Peripheral Component Interconnect Special Interest Group)

?PICMG (PCI Industrial Computer Manufacturers Group)

?USB-IF (Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.)

?VITA (VMEbus International Trade Association)

?Wind River Partner Eco System





