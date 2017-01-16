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Как купить экскурсию в Питере?

Купить Тур по отличной цене в СПб. Отдых за рубежом по хорошей цене. Экскурсии в СПб. Лучшие цены в городе.

ID: 517793
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(firmenpresse) -

Вы давно мечтали познакомиться городом на Неве и вот он перед Вами , красавец Петербург ! Такой гостеприимный и уютный , порой дождливый , но от этого еще более романтичный . Город , который воспет в стихах и песнях , город в котором каждому хочет однажды побывать , а кому то даже остаться ! Ведь не зря говорят , что в Петербург приезжают по любви .



Знакомство с городом - это очень важный момент , его нужно увидеть и прочувствовать , познакомиться с его историей и тайнами . В этом мы - Турфирма "Волна Путешествий" с удовольствием Вам поможет! Отправляясь вместе с нами на Обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу , Вы проведете незабываемое время в компании профессионального экскурсовода , который познакомит Вас с нашей культурной столицей . Во время экскурсии Вы проедете по центрально - исторической части города , увидите многочисленные дворцы и величественные храмы , перед Вами откроются незабываемые панорамные виды площадей и мостов . В ходе поездки так же предусмотренные остановки . Дворцовая Площадь , Исаакиевский собор , Храм Спаса-на-Крови , Петропавловская Крепость , Медный Всадник , Казанский Собор и многие другие достопримечательности Вы сможете увидеть в ходе Обзорной экскурсии по городу .

Обзорную экскурсию можно дополнить посещением таких музеев , как Эрмитаж , Кунсткамера или Петропавловская Крепость . Входные билеты на объекты учтены в стоимость .

Чтобы купить экскурсию в Питере рекомендуем обратиться в Туристическое Агенство "Волна Путешествий"!

Туры от ведущих туроператоров по всему миру, шенгенские визы, страхование, бронирование отелей по всему миру , аренда автобусов в Санкт-Петербурге .

Наша Турфирма, предоставляет большой спектр услуг по туризму . Мы сотрудничаем только с самыми надежными туроператорами. Наши специалисты помогут подобрать для Вас горящие туры, интересные и недорогие экскурсии, круизы, экзотические туры, экскурсионные туры, VIP туры, автобусные туры по Европе, горнолыжные и пляжные курорты, мы занимаемся оформлением виз ,продажей авиабилеты, бронированием отелей по всему миру, организуем для Вас приём в Санкт-Петербурге, экскурсии по Санкт-Петербургу , аренда автотранспорта от кабриолетов до двухэтажных автобусов. Вы потратите минимум усилий и наши менеджеры всё сделают за Вас.

Так же возможно заказать "тур на дом",наш специалист приедет в любое удобное для вас время и место для заключения договора и дальнейшего бронирования тура.

Мы будем рады проконсультировать Вас по любому вопросу, в любое время суток, 7 дней в неделю!

Свяжитесь с нами:
Россия, Санкт-Петербург
Невский пр., д.5 лит. А , пом. 23 Н
Тел.: +7 (812) 9816894

http://volnaturs.ru/



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http://volnaturs.ru/



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PressRelease by

published by: thomasshaw9688
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Date: 01/16/2017 - 18:04
Language: English
News-ID 517793
Character count: 16043
Kontakt-Informationen:
Firma: https://volnaturs.ru/

Meldungsart: bitte
Versandart: Veröffentlichung

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