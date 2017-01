Die Tripada Ausbildung zum Yogalehrer ist auch eine Kinderyoga Ausbildung

Werden Sie mit der Ausbildung Yogalehrer in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® ein Yogalehrer mit Kassenzulassung. Zu der Grundausbildung erfolgt ebenso eine Kinderyoga Ausbildung. Auch hierfür erhalten Sie eine Kassenzulassung.

(firmenpresse) - Seit einigen Jahren bietet die Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® in Wuppertal eine Ausbildung zum Yogalehrer mit der Zusatzqualifikation der Kassenzulassung an. Alle Tripada Konzepte sind bei der ZPP, der zentralen Prüfstelle Prävention, zertifiziert und entsprechen damit dem „Deutschen Standard Prävention“. Dadurch werden alle Tripada Yoga ® Kurse von den gesetzlichen Krankenkassen mit 75,00 € bis zu 100 % gefördert. Mit der Tripada ® Ausbildung Yogalehrer erwerben Sie also einen großen Vorteil vielen anderen Anbietern gegenüber. Denn die Zertifizierung bei der ZPP zu erlangen, wird von Jahr zu Jahr anspruchsvoller und viele der Anbieter erreichen dieses Niveau nicht.



Ein weiterer Vorteil der die Tripada Yogalehrerausbildung ausmacht, ist seine zeitliche Aufteilung. Die Ausbildung zum Yogalehrer umfasst 530 Unterrichtseinheiten die sich auf zwei Jahre wie folgt verteilen: 15 Seminare á 18 Stunden (= 270 Stunden), Praktischer Unterricht (184 Stunden) (selbst zu organisieren), 1 -2 Praktika und Auswertung (80 Stunden), nachgehende Praktika (für jedes Konzept ein Kurs). Die 15 Seminare werden in Form von Wochenendseminaren angeboten, die in einem sechs Wochen Rhythmus stattfinden. So eignet sich diese Ausbildung Yogalehrer als berufsbegleitende Weiterbildung und ist leicht in den Alltag zu integrieren.



Der Aufwand außerhalb der Seminare beschränkt sich auf die regelmäßige Teilnahme an einem Yogakurs, um die eigene Yogapraxis zu perfektionieren sowie das Vorbereiten von zwei Referaten, zwei Vorstellstunden und einer Abschlussarbeit (15 Seiten). Außerdem ist das häusliches Üben der erlernten Konzepte obligatorisch. Um an der Tripada ® Ausbildung zum Yogalehrer teilnehmen zu können, sollten Sie folgende Voraussetzungen erfüllen: Mindestalter 25 Jahre, abgeschlossene, staatlich anerkannte Grundausbildung (bevorzugt in einem pädagogischen, sozialen oder gesundheitsnahen Bereich), Praxiserfahrung (nachgewiesener Unterricht im Yoga über ein Jahr), Solvenz (wir behalten uns eine Bonitätsprüfung vor), ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung (bei psychischen Vorerkrankungen). Ebenso ist zu bedenken, dass wir nur Lizenz- und Franchisepartner ausbilden und daher eine Akzeptanz der Lizenzstruktur und –bedingungen von enormer Wichtigkeit sind. Nur wer ein ernsthaftes Interesse an einer selbstständigen Tätigkeit hegt, sollte sich für diese Ausbildung anmelden.





Wenn Sie diesen Rahmenbedingungen zustimmen und entsprechen wartet mit der Tripada ® Yogalehrer Ausbildung eine gute Möglichkeit auf Sie, die Grundlage für eine erfolgreiche Yogalehrerkarriere auf Sie. Denn Sie werden nicht nur auf unsere Tripada Yoga ® Level Konzepte geschult sondern auch im Bereich Kinderyoga. Die Kinderyoga Ausbildung ist in die Tripada ® Yogalehrerausbildung integriert. Nach pädagogischer Evaluation haben wir festgestellt, dass eine isolierte Kinderyoga Ausbildung nicht sinnvoll ist. Eine solide Basis von Grundwissen bezüglich Yoga und dessen Durchführung und Wirkung ist eine grundlegende Voraussetzung, um auch als Kinderyogalehrer erfolgreich zu sein.



Die Kinderyoga Ausbildung wurde von einer qualifizierten Sozial- und Montessori-Pädagogin konzipiert und weist damit ein hohes fachliches und wissenschaftlich belegtes Konzept auf. Nicht wie viele andere Anbieter es tun, bieten wir keine Kinderyoga Ausbildung an, die lediglich einfache Yogaübungen hintereinander reiht sonder eine, die tatsächlich auf Kinder zugeschnitten wird. Hier wird pädagogisch wertvoll und auf spielerische Art und Weise ein Körpergefühl vermittelt, sodass Kinder ihre Koordination stärken und lernen, sich zu entspannen. Denn auch für unsere jüngeren Mitbürger wird dies immer wichtiger – aber das ist ein anderes Thema. Melden Sie sich also jetzt in dem Büro der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® an und legen Sie den Grundstein für Ihre Yogalehrer-Karriere.



