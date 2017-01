Noventum Consulting is a Persis Partner

For Hessen, Rheinland-Pfalz and Saarland Noventum is also Active as Sales Partner

(PresseBox) - noventum consulting has been a partner of the Swabian software producer Persis since 01.01.2017. The modular HR software from Persis supports the personnel management of more than 500 medium-sized companies and groups from the DACH region.

The HRM team of noventum, as a reliable and competent HR management consultant, supports clients in the implementation, adaptation and expansion of their Persis solution. Noventum Persis is a sales partner for Hessen, Rheinland-Pfalz and Saarland.

Contact person at noventum for Persis projects is Petra Cifterler, to be reached via persis(at)noventum.de or by calling +49 2506 93020.



Die noventum consulting GmbH ist eine international tätige IT Management Beratung.

1996 in Münster gegründet, ist noventum heute mit über 100 Mitarbeitern in Münster und Düsseldorf vertreten. In Istanbul und Luxemburg arbeiten selbständige noventum-Partnerunternehmen.

Geschäftsführender Gesellschafter ist Uwe Rotermund.

noventum consulting unterstützt seine Kunden bei ihren IT-Herausforderungen und in ihrem Bemühen um eine moderne Unternehmenskultur.

Kunden sind überwiegend Dax-Konzerne sowie mittelständische Unternehmen und Organisationen mit großer IT-Infrastruktur.





Company information / Profile:

Date: 01/24/2017

