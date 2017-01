CSE: 2017-0116 - New Listing - The Canadian Bioceutical Corporation (BCC)

(firmenpresse) - TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 01/26/17 -- The common shares of The Canadian Bioceutical Corporation have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at .

The Company, an Ontario corporation, through its wholly owned subsidiaries in the U.S., provides management, staffing, procurement, advisory, financial, real estate rental, logistics and administrative services to two medicinal cannabis enterprises in Arizona. While the Company does not directly own, possess or sell cannabis or cannabis-infused products, it does provide substantial support and exerts considerable influence over these two businesses, which are legally authorized to sell medical cannabis and derivative products.

Under the Health for Life ("H4L") brand, the two licensed dispensaries operate in the Mesa area, which is part of the rapidly growing Phoenix Metropolitan Statistical Area (MSA) with a population of 4.6 million people. Additionally, the Company supports the Melting Point Extracts ("MPX") brand. The award winning MPX products have facilitated rapid growth of the brand's wholesale business, now supplying a growing number of Arizona dispensaries.

The Company also leases a property in Owen Sound, Ontario, for which an application to Health Canada has been made for a cannabis production and sales license. In addition, the Company will continue its efforts related to its legacy nutraceuticals business.

L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de The Canadian Bioceutical Corporation a ete approuvee.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur .

La Societe, une societe ontarienne, par l'entremise de ses filiales en propriete exclusive aux Etats-Unis, fournit des services de gestion, de dotation, d'approvisionnement, de conseil, de financement, de location immobiliere, de logistique et d'administration a deux entreprises de cannabis medicinales en Arizona. Bien que la Societe ne possede pas directement, possede ou vend du cannabis ou des produits infuses par le cannabis, elle apporte un soutien substantiel et exerce une influence considerable sur ces deux entreprises qui sont legalement autorisees a vendre du cannabis medical et des produits derives.

Sous la marque Health for Life (H4L), les deux dispensaires agrees operent dans la region de Mesa, qui fait partie de la zone de Statistique Metropolitaine de Phoenix (MSA), qui connait une croissance rapide, avec une population de 4,6 millions de personnes. De plus, la Societe prend en charge la marque Melting Point Extracts ("MPX"). Les produits primes MPX ont facilite la croissance rapide de l'activite de gros de la marque, fournissant maintenant un nombre croissant de dispensaires de l'Arizona.

La Societe loue egalement une propriete a Owen Sound, en Ontario, pour laquelle une demande de licence de vente et de production de cannabis a ete deposee aupres de Sante Canada. De plus, la Societe poursuivra ses efforts en rapport avec son activite de nutraceutiques.

