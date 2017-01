quả óc chó bán ở đâu

Với hơn 10 năm uy tín, LeMart là đơn vị phân phối quả óc chó Mỹ tốt nhất tại Việt Nam. Nếu bạn muốn t́m chỗ mua bán quả óc chó Mỹ ở đâu, mời tới với LeMart để có chất lượng tốt nhất với giá thành rẻ nhất, chúng tôi luôn cam đoan chất lượng với khách hang.

Hiện nay có khá nhiều người rủ nhau t́m mua hạt óc chó uy tín ở Hà Nội bởi bị thuyết phục từ những lợi ích tuyệt vời của loại hạt này.



Hạt óc chó được mệnh danh là vua của các loại hạt bởi giá trị dinh dưỡng vô cùng to lớn mà nó mang đến cho sức khỏe con người. Bất kể người lớn hay trẻ nhỏ kể cả phụ nữ đang mang thai đều được khuyên dùng. Chính v́ những lợi ích đó đă tạo nên một cơ sốt tại khu vực phía Bắc. Theo thống kê, nhu cầu mua quả óc cho uy tín ở Hà Nội trong thời gian gần đây tăng đột biến. Tuy nhiên với t́nh h́nh thực phẩm không rơ nguồn gốc trôi nỏi trên thị trường khiến nhiều người lo ngại. Việc t́m nơi cung cấp sản phẩm chất lượng chưa bao giờ là điều đơn giản.



Vậy người tiêu dùng nên chọn nhà cung cấp nào làm nơi mua quả óc chó uy tín tại Hà Nội?



Với mong muốn trở thành người bạn đồng hành cho những ai đang muốn mua hạt óc chó uy tín ở Hà Nội, lemart.vn cam kết mang đến những loại hạt chất lượng cao nhất. Đây là nơi chuyên cung cấp các loại hạt được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài. Bạn sẽ t́m thấy tại đây các hạt bổ dưỡng và thơm ngon như hạnh nhân, mắc ca, đặc biệt là quả óc chó Mỹ. Bên cạnh đó, hiểu được những nhu cầu của khách hàng về một chế độ mua sắm tiện dụng, lemart.vn đă đưa ra nhiều chương tŕnh hấp dẫn như freeship cho đơn hàng trên 300,000đ. Đến với lemart.vn, quư khách sẽ nhận được không chỉ là chất lượng của sản phẩm mà c̣n là sự trải nghiệm về một dịch vụ chuyên nghiệp và thân thiện.





Cùng t́m hiểu một số lợi ích từ quả óc chó để quyết định mua ngay tại lemart.vn nhé:



Quả óc chó chứa hàm lượng Omega-3 cao gấp 3 lần cá hồi. Đây là dưỡng chất thiết yếu cho sự hoạt động nhịp nhàng của tim mạnh.

Trong óc chó c̣n chứa nhiều các vitamin cần cho cơ thể luôn tươi trẻ và khỏe khoắn.

Theo kết quả nghiên cứu cho thấy, khi mẹ sử dụng hạt óc chó thường xuyên sẽ thúc đẩy quá tŕnh phát triển đại năo của trẻ.

Hơn nữa, quả óc chó vừa là một món ăn ngon, vừa không làm tăng cân. V́ thế bạn có thể nhâm nhi hàng ngày nhé.



Với những thông tin trên hy vọng bạn đă biết thêm một địa điểm mua quả óc chó uy tín ở Hà Nội. C̣n chần chờ ǵ mà không đến với lemart.vn ngay hôm nay.





http://lemart.vn/ban-qua-oc-cho-my/



Date: 01/28/2017 - 14:55

