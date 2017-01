Quali sono i fattori della scelta alimentare nel mercato odierno globale?

Sistemi & Consulenze Analisi Progettazione Implementazione Mantenimento Sistemi di Gestione Certificazioni Qualità, Certificazioni Alimentari, Certificazioni Ambientali , Consulenza Formazione Coaching Sicurezza sul Lavoro, Igiene Alimentare, Ambiente, Privacy.

(firmenpresse) - Ai primi posti ci sono la sicurezza e la garanzie che il prodotto da acquistare sia sicuro dal punto di vista igienico sanitario, privo di sostanze contaminanti e o pericolose per la salute umana; seguono la conoscenza dell’origine per poi giungere ad aspetti relativi alla tipicità , al Biologico ed alla presenza di OGM.

Ciò evidenza che aspetti se pur fondamentali quali la tipicità a noi molto cari da soli non sono il primo veicolo commerciale richiesto dai clienti di tutto il mondo sempre più sensibili.

Ogni giorno tramite mass media scandali reati di frode alimentare toccano sempre più l’opinione pubblica, scandali che non sempre sono dati dalla volontarietà delle aziende interessate a creare profitto con metodi illeciti.

Ma quali sono le problematiche che affrontano le aziende?

Sicuramente molto spesso le aziende non hanno punti di riferimento adeguati, punti di riferimento volti alla crescita culturale degli aspetti fondamentali relati ad i mercati ed alla loro progettazione.

Ma che significa?

Significa che le aziende hanno un background fantastico, un tessuto di imprenditori e realtà con il genio come li definiamo noi, ma questo genio deve essere convogliato per far si che diventi eccellenza.

In parole povere deve essere data Evidenza di ciò che le nostre aziende sono in grado di produrre e non basta fare parte di disciplinari o di consorzi sotto marchi creati da loro stesso, ma ciò che l ‘azienda produce deve essere ‘certificato’ da un ente di certificazione terzo ed accreditato.

Gli enti di certificazione sono organizzazioni Terze chiamate a verificare che un azienda, un prodotto,…, sia conforme ad una determinata norma, perché tali prodotti, aziende, processi siano riconosciuti nel mondo devono essere accreditati da Accredia.

ACCREDIA è l'ente di accreditamento attesta che gli organismi di certificazione e di ispezione e i laboratori di prova e di taratura abbiano le competenze per valutare la conformità dei prodotti, dei processi e dei sistemi agli standard di riferimento, a tutela dei consumatori.



Quindi un azienda che voglia stare sul mercato odierno deve saper eccellere come tradizionalmente è abituata a fare, e darne evidenza tramite certificazioni rilasciate da enti accreditati, questo aspetto è sempre più un prerequisito per l’accesso sia mercati Internazionali sia quelli GDO anche Italiani perché è una sorta di ‘assicurazione’ che il prodotto acquistato da un gruppo di acquisto per poter essere venduto risulti sicuro per la sicurezza ed igiene alimentare e per gli aspetti della food defense.

Ma che cosa significa certificarsi?

Significa aver fissato degli obbietti, aver messo in auge tramite la propria politica i modi in cui raggiungere le proprie performance, valutato ogni aspetto della nostra azienda e dei nostri prodotti, partendo dalle strutture ed attrezzature, dai fornitori, dalle procedure, dalle risorse umane e non, significa aver procedure ‘attive’ per il controllo delle problematiche igienico sanitarie, e per il ritiro dei prodotti sul mercato e molti altri aspetti in un sistema vivo volto al miglioramento continuo.

Quali sono le maggiori certificazioni del compound agroalimentare?

La Iso/fssc 22000 Il sistema di gestione per la sicurezza alimentare è la madre di tutte queste certificazioni, essa certifica la sicurezza alimentare di tutta l’azienda.

L’incontro di essa tra aziende che effettuano processi anche differenti apre al concetto di filiera che viene certificata con la norma Iso 22005 Certificazione della tracciabilità di filiera.

Standard privati, BRC BritishRetailsConsortium IFS International FoodStandard e Global Gap, creati su base delle norme su scritte, applicate dalle GDO internazionali per poter entrare nelle catene dei propri fornitori.

Ci sono delle claims alimentari il Bio per le produzioni biologiche, l’Halal ed il Kosher per le produzioni volte a consumatori di religioni Musulmane e Ebraiche, ‘certificazioni’ molto importanti integrate dentro gli aspetti di gestione ma con poco senso quando vengono effettuate da sole.

DopIgtDocg,…, sono disciplinari molto importanti ma anch’essi devono essere inseriti in aspetti di gestione per fargli dare ‘pesantezza’ unire l’eccellenza della tradizione ed unicità del prodotto assieme alla gestione del miglioramento e creare un qualcosa di unico così per il consumatore Maremmano che quello Neyorkese.

Quindi si evidenzia il fatto che cambiando il focus che fino ad adesso era sul prodotto e basta ma spostandolo sulla progettazione della totalità che arriva al prodotto si creano lì dove erano criticità molte opportunità, dando a queste realtà la possibilità di allinearsi a questi standards , aspetti dove anche l’Europa punta con fondi, sul miglioramento aziendale, sulle filiere e sostenibilità ambientale, ma che molto spesso non vengono sfruttati dalle realtà locali.

Chi siamo noi?

Sistemi & Consulenze viene da un’esperienza in queste tematiche un esperienza food proveniente dall’Emilia Romagna dove i concetti di Filiera e ricerca sono più annidati, con il proprio Team effettua servizi di consulenza e formazione per l’implementazione dei sistemi di gestione Qualità, alimentari, sicurezza, ambiente, certificazione dei processi, servizi e professioni. Con il proprio team lavora anche come servizi di Auditing di I, II e III parte per enti di certificazione accreditati per tutta Europa.



Sistemi & Consulenze Servizi Qualità Aziendale

Projet Manager Food Federico Pucci

Grosseto via Aurelia Nord 221 Grosseto

Tel 0564 078336

www.sistemieconsulenze.it

info(at)sistemieconsulenze.it





Date: 01/29/2017 - 17:08

