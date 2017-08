Наша компания была основана в 2006 году. Мы решили начать оказывать сервис по заправке картриджей высочайшего качества. Нам так интереснее, а Вам удобнее.



Для удобства малого бизнеса и частных клиентов тогда же, в 2006, году мы открыли свой первый магазин по заправке картриджей. Для небольших клиентов удобство это прежде всего оперативность, поэтому мы открываем магазины у станций метро. В данный момент мы открыли 4 магазина по заправке картриджей.

(firmenpresse) - Наша компания была основана в 2006 году. Мы решили начать оказывать сервис по заправке картриджей высочайшего качества. Нам так интереснее, а Вам удобнее.



Для удобства малого бизнеса и частных клиентов тогда же, в 2006, году мы открыли свой первый магазин по заправке картриджей. Для небольших клиентов удобство это прежде всего оперативность, поэтому мы открываем магазины у станций метро. В данный момент мы открыли 4 магазина по заправке картриджей.





Со средними и крупными заказчиками работает наш «Корпоративный отдел». Менеджеры всегда готовы поделится с Вами хорошим настроением и проконсультировать.



В 2007 году мы начали собственное производство картриджей. Это удобно клиентам. Не надо тратить лишние деньги, если качество не отличается от оригинальных картриджей.



Наша идея многим понравилась. В 2008 году мы начали открывать магазины по системе франчайзинга.



Мы знаем, что вам нужен быстрый, квалифицированный и надежный сервис. Простой оргтехники означает потерю времени и потери денег.



Благодаря лидирующим позициям на рынке у нас в штате достаточное количество специалистов, готовых выехать к вам сразу после звонка. Наш мастер будет у Вас в течение 1 часа! Вам больше не надо беспокоиться о срочном ремонте оргтехники в Москве.



ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПЕРЕД РЕМОНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУКартридж Мастер впервые на рынке предлагает эту полезную для клиентов услугу. Преимущества для клиентов следующие:



— Снижаются потери времени на устранение проблемы.



— В некоторых случаях клиенты с помощью консультаций сами могут частично или полностью устранить проблему и продолжить работу, например, при замятии бумаги, неправильно установленном лотке



— Возможны проблемы с драйверами и сетевыми настройками принтеров, которые так же могут быть устранены.



— Вы можете заранее просчитать на сколько важен и дорогостоящим будет ремонт оргтехники, нуждаетесь ли в нем сегодня или будет ли вообще ремонт мфу, копира или принтера рентабельным.



БЕСПЛАТНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ОТ КЛИЕНТА В МАСТЕРСКУЮ ПРИ РЕМОНТЕ КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ДРУГОЙ ОРГТЕХНИКИ



При обслуживании лазерных принтеров в Москве мы доставляем аппараты в мастерскую и обратно бесплатно. Пожалуйста, присылайте нам для ремонта факсы, оргтехнику без сетевых и шнуров питания, оригинальных коробок и, особенно, инструкций:).



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОРГТЕХНИКИ, КОПИРОВ (КСЕРОКСОВ) И ФАКСОВ



Сервисное обслуживание — это комплекс проводимых с определенной периодичностью регламентных работ, требующих подготовленного персонала, а также иногда использования диагностической аппаратуры, направленных на предупреждение выхода деталей оборудования из строя.



Почему сервисное обслуживание дешевле и эффективнее:



- 90% проблем в работе принтеров можно избежать, если проводить профилактическое обслуживание копиров, мфу, принтеров раз в пол года.



- При износе некоторых деталей, который вначале незаметен пользователям, начинают быстро изнашиваться и соседние механизмы. При сервисном обслуживании это быстро выявляется, что помогает избегать дорогостоящих поломок.



- Экономятся средства за счет того, что за один визит мастер обслуживает несколько принтеров сразу, что подразумевает скидку для клиента. Визиты по поводу каждого сломавшегося принтера несколько раз в од обходятся значительно дороже.



ГАРАНТИЯ



Мы даем гарантию на качественную работу отремонтированных узлов принтера. Гарантия составляет 6 месяцев.







More information:

http://www.cartridgemaster.ru/



Company information / Profile:

Date: 08/08/2017 - 09:36

Language: English

News-ID 555558

Character count: 23195

Kontakt-Informationen:

Firma: Менеджеры



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Number of hits: 68



Linking-Tips:

Direct Link to this PressRelease:





We would appreciate a link in your News-, Press- or Partner-Site.