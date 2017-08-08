Business News


Менеджеры

Наша компания была основана в 2006 году. Мы решили начать оказывать сервис по заправке картриджей высочайшего качества. Нам так интереснее, а Вам удобнее.

Для удобства малого бизнеса и частных клиентов тогда же, в 2006, году мы открыли свой первый магазин по заправке картриджей. Для небольших клиентов удобство это прежде всего оперативность, поэтому мы открываем магазины у станций метро. В данный момент мы открыли 4 магазина по заправке картриджей.

ID: 555558
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(firmenpresse) - Наша компания была основана в 2006 году. Мы решили начать оказывать сервис по заправке картриджей высочайшего качества. Нам так интереснее, а Вам удобнее.

Для удобства малого бизнеса и частных клиентов тогда же, в 2006, году мы открыли свой первый магазин по заправке картриджей. Для небольших клиентов удобство это прежде всего оперативность, поэтому мы открываем магазины у станций метро. В данный момент мы открыли 4 магазина по заправке картриджей.



Со средними и крупными заказчиками работает наш «Корпоративный отдел». Менеджеры всегда готовы поделится с Вами хорошим настроением и проконсультировать.

В 2007 году мы начали собственное производство картриджей. Это удобно клиентам. Не надо тратить лишние деньги, если качество не отличается от оригинальных картриджей.

Наша идея многим понравилась. В 2008 году мы начали открывать магазины по системе франчайзинга.

Мы знаем, что вам нужен быстрый, квалифицированный и надежный сервис. Простой оргтехники означает потерю времени и потери денег.

Благодаря лидирующим позициям на рынке у нас в штате достаточное количество специалистов, готовых выехать к вам сразу после звонка. Наш мастер будет у Вас в течение 1 часа! Вам больше не надо беспокоиться о срочном ремонте оргтехники в Москве.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПЕРЕД РЕМОНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУКартридж Мастер впервые на рынке предлагает эту полезную для клиентов услугу. Преимущества для клиентов следующие:

 Снижаются потери времени на устранение проблемы.

 В некоторых случаях клиенты с помощью консультаций сами могут частично или полностью устранить проблему и продолжить работу, например, при замятии бумаги, неправильно установленном лотке

 Возможны проблемы с драйверами и сетевыми настройками принтеров, которые так же могут быть устранены.

 Вы можете заранее просчитать на сколько важен и дорогостоящим будет ремонт оргтехники, нуждаетесь ли в нем сегодня или будет ли вообще ремонт мфу, копира или принтера рентабельным.

БЕСПЛАТНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ОТ КЛИЕНТА В МАСТЕРСКУЮ ПРИ РЕМОНТЕ КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ДРУГОЙ ОРГТЕХНИКИ

При обслуживании лазерных принтеров в Москве мы доставляем аппараты в мастерскую и обратно бесплатно. Пожалуйста, присылайте нам для ремонта факсы, оргтехнику без сетевых и шнуров питания, оригинальных коробок и, особенно, инструкций:).

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОРГТЕХНИКИ, КОПИРОВ (КСЕРОКСОВ) И ФАКСОВ

Сервисное обслуживание  это комплекс проводимых с определенной периодичностью регламентных работ, требующих подготовленного персонала, а также иногда использования диагностической аппаратуры, направленных на предупреждение выхода деталей оборудования из строя.

Почему сервисное обслуживание дешевле и эффективнее:

- 90% проблем в работе принтеров можно избежать, если проводить профилактическое обслуживание копиров, мфу, принтеров раз в пол года.

- При износе некоторых деталей, который вначале незаметен пользователям, начинают быстро изнашиваться и соседние механизмы. При сервисном обслуживании это быстро выявляется, что помогает избегать дорогостоящих поломок.

- Экономятся средства за счет того, что за один визит мастер обслуживает несколько принтеров сразу, что подразумевает скидку для клиента. Визиты по поводу каждого сломавшегося принтера несколько раз в од обходятся значительно дороже.

ГАРАНТИЯ

Мы даем гарантию на качественную работу отремонтированных узлов принтера. Гарантия составляет 6 месяцев.



More information:
http://www.cartridgemaster.ru/



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PressRelease by

published by: thomasshaw9688
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Date: 08/08/2017 - 09:36
Language: English
News-ID 555558
Character count: 23195
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Firma: Менеджеры

Meldungsart: bitte
Versandart: Veröffentlichung

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