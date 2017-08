KIPP presenteert gebruiksvriendelijke klemhefboom met drukknop

Voor het ontgrendelen!

(PresseBox) - PresseBox) - HEINRICH KIPP WERK voegt een nieuwe versie van de beproefde klemhefboom aan het bestaande productprogramma toe. Deze is voorzien van een handige drukknop die het ontgrendelen en veilig verstellen van de hefboom vergemakkelijkt.

Een ontgrendelhulpmiddel in de vorm van een drukknop zorgt ervoor dat de nieuwe klemhefboom van KIPP in slechts enkele seconden wordt ontgrendeld en versteld kan worden. Dankzij de comfortabele bediening is de klemhefboom een goed alternatief voor vaak gebruikte klem- en versteltoepassingen in de machine- en installatiebouw. Door de herkenbaarheid van de drukknop vindt het ontgrendelen van de hefboom intuïtief plaats.

De kleurcombinatie ? zwarte greep met gekleurde drukknop of omgekeerd ? vormt een extra voordeel voor zichtbare toepassingsgebieden. In de standaarduitvoering is de klemhefboom met binnen- of buitendraad verkrijgbaar. De greep bestaat uit glasvezelversterkt kunststof, de schroefdraad is van staal of rvs. De klemhefbomen zijn af fabriek leverbaar in schroefdraadlengtes van 10 tot en met 90 mm, enigszins afhankelijk van de schroefdraaddiameter. De schroefdraaddiameters van M5 tot en met M16 zijn verkrijgbaar.





PressRelease by

HEINRICH KIPP WERK KG

Company information / Profile:

Date: 08/11/2017 - 09:57

Language: English

News-ID 556207

Character count: 1251

Kontakt-Informationen:

Firma: HEINRICH KIPP WERK KG

Stadt: ar





Number of hits: 50



Linking-Tips:



Direct Link to this PressRelease:





Twittern



We would appreciate a link in your News-, Press- or Partner-Site.

Comments on this PressRelease