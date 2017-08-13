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Совместные покупки

Наш сайт совместных покупок в Калининграде "Вместе дешево!" - это новый формат интернет-покупок в нашем городе.

ID: 556301
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(firmenpresse) - Наш сайт совместных покупок в Калининграде "Вместе дешево!" - это новый формат интернет-покупок в нашем городе.

Преимущества - все просто, наглядно и интуитивно понятно.

Сайт открыт, для просмотра товаров (а вдруг Вам ничего не понравится, зачем же тогда регистрироваться ?) не требуется регистрация !

Все операции с вашими заказами сопровождаются уведомлениями на электронную почту, что означает что Вы никогда не пропустите ничего важного.



Задача организаторов этого сайта - сделать покупки для Вас простыми и понятными ! Наслаждайтесь !

Как у нас сделать заказ?

Сначала нужно выбрать "Войти , в правом верхнем углу экрана, затем зарегистрироваться. Заказ товара доступен только зарегистрированным пользователям. Выбрать понравившийся товар. Прочитать условия закупки. Закупка может быть размерными рядами и без рядов, т.е. с рядами это когда постащик отгружает товары только коробками и нам надо собрать целый размерный ряд, чтобы выкупить у поставщика. Без рядов, это когда поставщик отгружает товар штучно на определенную сумму. Минимальная сумма выкупа описана в каждой закупке. Например, если мин. сумма выкупа 5000 руб. , то мы должны собрать Всеми участниками эту сумму для выкупа товара у поставщика. Если мин. сумма не собрана, то организор может сам закрыть ряды и затем реализовать купленные товары на нашем сайте в разделе "пристрой.

Затем нажать "заказать", выбрать размер (по размерам можете писать, в карточке товара справа есть окно написать организатору, организаторы узнают у поставщика совпадает ли размерная сетка)? выбрать имя и подтвердить заказ.

Когда произойдет дата окончания выкупа, то организатор 'зафиксирует заказы и пошлет их поставщику, тогда отказаться от закупки уже нельзя, оптовые поставщики не принимают отказы.Организатор выставит вам счет на оплату с реквизитами (вам придет письмо на почту) и в течении 3х дней вы должны его оплатить. Ждете пока товар будет доставлен в Калининград и организатор закупки известит вас когда можно будет забрать свой заказ из пункта выдачи.



More information:
http://sp39vmestedeshevo.ru/



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PressRelease by

published by: thomasshaw9688
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Date: 08/13/2017 - 18:02
Language: English
News-ID 556301
Character count: 12715
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Firma: Совместные поку&

Meldungsart: bitte
Versandart: Veröffentlichung

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