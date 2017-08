So kommen Sie in 10 Schritten zum Eigenheim!

Heidemarie Gerbig veröffentlicht Ihren neuen Ratgeber und berät Immobilienkäufer und solche die es werden wollen.

(firmenpresse) - Heidemarie Gerbig, Mitgründerin von Aktion Neuanfang e.V. wendet sich an alle, die vom eigenem Heim träumen. Dabei profitiert sie von ihrer jahrelangen Erfahrung aus ihrer Haupttätigkeit, der Rettung von Immobilien aus der Zwangsversteigerung. Ihre Firma befasst sich bereits seit 13 Jahren mit der qualifizierten Hilfe von in Not geratenen Familien und deren Immobilien. Damit es erst gar nicht zu solch einer Zwangslage kommt, führt sie in ihrem Buch „Der richtige Weg zum Eigenheim in 10 Schritten“ anhand vieler Beispiele durch die Planung, Finanzierung und Umsetzung Ihres zukünftigen Heims.

Dabei schafft sie es in flüssiger und leicht verständlicher Sprache, in 10 Schritten durch dieses komplizierte Thema zu führen. Wichtig hierbei ist vor allem die Vorbereitung. So geht sie z.B. sehr detailliert auf den Finanzierungsplan ein, um typische Fehler zu vermeiden.

Schritt 1 umfasst die Analyse der Ist-Situation, in welcher Sie sich unbedingt klarmachen müssen, wieviel Geld Sie wirklich zur Verfügung haben. Dies führt zum 2. Schritt, in welchem Sie die Höhe Ihres Darlehens errechnen und Ihre Reserven planen. In den Schritten 3-5 führt sie durch die Verhandlungen mit der Bank, welche die Vereinbarung einer Tilgung und die Laufzeit der Zinsbindung umfassen. Nach dem Erwerb Ihrer Immobilie folgen in den Schritten 6-10 Ratschläge zur sicheren Anlage Ihres Geldes, der Prüfung Ihrer Versicherungen und worauf Sie bei der Eintragung der Grundschuld und deren Abtretung achten sollten. Dabei bleibt die Autorin stets realitätsnah und gut verständlich. Dies belegen diverse Rechenbeispiele im Buch, sowie ihr leidenschaftliches Engagement für dieses Thema.

Das Buch ist als kostenloser Download auf Immorat.net erhältlich.







More information:

http://www.Immorat.net



Keywords (optional):Company information / Profile:

Aktion Neuanfang steht für nachhaltige Hilfe für von Zwangsversteigerungen betroffene Menschen. Wir versuchen, gemeinsam mit Ihnen, die Zwangsversteigerung Ihrer Immobilie zu verhindern. Darüber hinaus helfen wir Ihnen bei der Bewältigung der Probleme, die zur Zwangsversteigerung geführt haben oder in diesem Zusammenhang entstanden sind.

Requests:

Aktion Neuanfang UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

Industriestraße 25

64569 Nauheim

Tel.: 06152-9838240

Fax: 06152-9775900

Kontakt: yg(at)aktion-neuanfang.de

Date: 08/15/2017 - 16:07

Language: English

News-ID 556623

Character count: 1872

Kontakt-Informationen:

Firma: Aktion Neuanfang UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

Ansprechpartner: Yannick Geiger

Stadt: 64569 Nauheim

Telefon: 06152 - 9838240



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 15.08.2017



Number of hits: 70



Linking-Tips:



Direct Link to this PressRelease:





Twittern



We would appreciate a link in your News-, Press- or Partner-Site.

Comments on this PressRelease