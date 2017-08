CSE: 2017-0807 - New Listing - CannTrust Holdings Inc. (TRST)

(firmenpresse) - TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 08/17/17 -- The common shares of CannTrust Holdings Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at .

CannTrust™, since its inception in 2014, has led the Canadian market in producing pharmaceutically standardized product. As a federally regulated licensed producer, CannTrust™ brings more than 40 years of pharmacy and healthcare experience to the medical cannabis industry. CannTrust™ currently operates a 50,000 square foot state-of-the-art hydroponic facility in Vaughan, Ontario and is upgrading a 430,000 square foot cultivation facility in the Niagara region.

L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de CannTrust Holdings Inc. a ete approuvee.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur .

CannTrust™, depuis sa creation en 2014, a conduit le marche canadien a produire des produits pharmaceutiquement standardises. En tant que producteur agree sous reglementation federale, CannTrust™ apporte plus de 40 ans d'experience en pharmacie et en soins de sante a l'industrie medicale du cannabis. CannTrust™ exploite actuellement une installation hydroponique a la fine pointe de la technologie de 50 000 pieds carres a Vaughan, en Ontario, et met a niveau une installation de culture de 430 000 pieds carres dans la region de Niagara.

