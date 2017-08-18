О КОМПАНИИ
Наша компания была основана в 2006 году. Мы решили начать оказывать сервис по заправке картриджей высочайшего качества. Нам так интереснее, а Вам удобнее.
(firmenpresse) -
О КОМПАНИИ
Наша компания была основана в 2006 году. Мы решили начать оказывать сервис по заправке картриджей высочайшего качества. Нам так интереснее, а Вам удобнее. www.cartridgemaster.ru
Для удобства малого бизнеса и частных клиентов тогда же, в 2006, году мы открыли свой первый магазин по заправке картриджей. Для небольших клиентов удобство это прежде всего оперативность, поэтому мы открываем магазины у станций метро. В данный момент мы открыли 4 магазина по заправке картриджей.
Со средними и крупными заказчиками работает наш «Корпоративный отдел». Менеджеры всегда готовы поделится с Вами хорошим настроением и проконсультировать.
В 2007 году мы начали собственное производство картриджей. Это удобно клиентам. Не надо тратить лишние деньги, если качество не отличается от оригинальных картриджей.
Наша идея многим понравилась. В 2008 году мы начали открывать магазины по системе франчайзинга.
More information:
http://www.cartridgemaster.ru/
Date: 08/18/2017 - 12:13
Language: English
News-ID 557017
Character count: 6272
Kontakt-Informationen:
Firma: www.cartridgemaster.ru
Meldungsart: bitte
Versandart: Veröffentlichung
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