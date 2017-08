О КОМПАНИИ

Наша компания была основана в 2006 году. Мы решили начать оказывать сервис по заправке картриджей высочайшего качества. Нам так интереснее, а Вам удобнее.

Наша компания была основана в 2006 году. Мы решили начать оказывать сервис по заправке картриджей высочайшего качества. Нам так интереснее, а Вам удобнее. www.cartridgemaster.ru



Для удобства малого бизнеса и частных клиентов тогда же, в 2006, году мы открыли свой первый магазин по заправке картриджей. Для небольших клиентов удобство это прежде всего оперативность, поэтому мы открываем магазины у станций метро. В данный момент мы открыли 4 магазина по заправке картриджей.





Со средними и крупными заказчиками работает наш «Корпоративный отдел». Менеджеры всегда готовы поделится с Вами хорошим настроением и проконсультировать.



В 2007 году мы начали собственное производство картриджей. Это удобно клиентам. Не надо тратить лишние деньги, если качество не отличается от оригинальных картриджей.



Наша идея многим понравилась. В 2008 году мы начали открывать магазины по системе франчайзинга.







