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Аутсорсинг офисной печати в Москве - Картр

О КОМПАНИИ
Наша компания была основана в 2006 году. Мы решили начать оказывать сервис по заправке картриджей высочайшего качества. Нам так интереснее, а Вам удобнее.

ID: 557017
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(firmenpresse) -
О КОМПАНИИ

Наша компания была основана в 2006 году. Мы решили начать оказывать сервис по заправке картриджей высочайшего качества. Нам так интереснее, а Вам удобнее. www.cartridgemaster.ru

Для удобства малого бизнеса и частных клиентов тогда же, в 2006, году мы открыли свой первый магазин по заправке картриджей. Для небольших клиентов удобство это прежде всего оперативность, поэтому мы открываем магазины у станций метро. В данный момент мы открыли 4 магазина по заправке картриджей.



Со средними и крупными заказчиками работает наш «Корпоративный отдел». Менеджеры всегда готовы поделится с Вами хорошим настроением и проконсультировать.

В 2007 году мы начали собственное производство картриджей. Это удобно клиентам. Не надо тратить лишние деньги, если качество не отличается от оригинальных картриджей.

Наша идея многим понравилась. В 2008 году мы начали открывать магазины по системе франчайзинга.



More information:
http://www.cartridgemaster.ru/



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PressRelease by

published by: thomasshaw9688
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Date: 08/18/2017 - 12:13
Language: English
News-ID 557017
Character count: 6272
Kontakt-Informationen:
Firma: www.cartridgemaster.ru

Meldungsart: bitte
Versandart: Veröffentlichung

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