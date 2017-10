Business News

Pressehinweis: Bombardier empfängt Honoratioren in Mirabel für Treffen mit Mitarbeitern

Pressehinweis: Bombardier empfängt Honoratioren in Mirabel für Treffen mit

Mitarbeitern

MONTREAL, QUEBEC (KANADA)--(Marketwired - Oct 20, 2017) - Bombardier (TSX:

BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF) gab heute bekannt, dass Philippe Couillard,

Premierminister der Provinz Québec, Greg Clark, UK Secretary of State for

Business, Energy and Industrial Strategy, Dr. Thomas Enders, Chief Executive

Officer von Airbus, und Alain Bellemare, President und Chief Executive Officer

von Bombardier, die Anlage von Bombardier in Mirabel besuchen und sich am

Freitag, dem 20. Oktober, um 14.00 Uhr Eastern Time (ET), mit den Mitarbeitern

treffen werden.



Die Honoratioren werden mit den Mitarbeitern sprechen und die Partnerschaft

zwischen Airbus und Bombardier für die neue C-Serie diskutieren.





DATUM: Freitag, 20. Oktober 2017



UHRZEIT: 14.00 Uhr, Eastern Time (ET)



ORT: 13100 Henri-Fabre

Mirabel, Quebec

Kanada J7N 3C6



Mitarbeiter der Presse sollten spätestens um 13.45 Uhr eintreffen, um an der

Veranstaltung teilzunehmen.

Bombardier ist eine Marke der Bombardier Inc.



Ansprechpartner:

Simon Letendre

Senior Advisor,

Media Relations and Public Affairs

Bombardier Inc.

Tel.: +514 861 9481



Nathalie Siphengphet

Senior Advisor

Media Relations and Public Affairs

Bombardier Commercial Aircraft

+438 995 4189









