CSE: 2017-1011 - New Listing - Pacific Rim Cobalt Corp. (BOLT)

(firmenpresse) - TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 10/23/17 -- The common shares of Pacific Rim Cobalt Corp. have been approved for listing on the CSE.



Listing and disclosure documents will be available at .



Pacific Rim Cobalt Corp. is a Canadian-based exploration company focused on the acquisition and development of production grade cobalt deposits.



L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de Pacific Rim Cobalt Corp. a ete approuvee.



Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur .



Pacific Rim Cobalt Corp. est une societe d'exploration canadienne axee sur l'acquisition et le developpement de gisements de cobalt de qualite industrielle.











