(firmenpresse) - La Cherie Blair Foundation for Women y Road to Growth* llegan a México para otorgar 500 programas de educación y mentoría para emprendedoras valoradas en más de $30,000 pesos.



La primera versión de este exitoso proyecto se llevó a cabo en Nigeria, donde el 99% de las participantes aseguró tener una visión y una dirección más clara gracias al programa. El contenido ha sido adaptado para emprendedoras mexicanas, utilizando un método de blended learning, el cual da más flexibilidad a todas las participantes.



El proyecto Road to Growth* es una iniciativa única que desarrollará las habilidades de negocio de 500 mujeres emprendedoras en México.



El proyecto entrenará a 500 dueñas de PyMEs para tener acceso a servicios financieros y a mercados durante seis semanas, con la meta de empoderar a las emprendedoras para crecer negocios rentables y sustentables para promover su independencia económica a largo plazo.

