CSE: 2017-1014 - New Listing - Captor Capital Corp. (CPTR)

(firmenpresse) - TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 10/27/17 -- The common shares of Captor Capital Corp. have been approved for listing on the CSE.



Listing and disclosure documents will be available at .



Captor Capital Corp. ("Captor") is a diversified investment and merchant banking firm focused on the mining, technology and industrial sectors. Captor intends to take advantage of special situations and merchant banking opportunities, as such opportunities arise, and make investments in other sectors which the Issuer identifies from time to time as offering particular value. It is intended that Captor will acquire and hold securities for both long-term capital appreciation and shorter-term gains.



L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de Captor Capital Corp. a ete approuvee.



Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur .



Captor Capital Corp. ("Captor") est une societe d'investissement diversifiee et de banque d'affaires specialisee dans les secteurs minier, technologique et industriel. Captor a l'intention de profiter de situations speciales et de possibilites de banque d'affaires, a mesure que de telles occasions se presentent, et de faire des investissements dans d'autres secteurs que l'Emetteur identifie de temps a autre comme offrant une valeur particuliere. Il est prevu que Captor acquerra et detiendra des titres a la fois pour l'appreciation du capital a long terme et pour les gains a court terme.











