Brüssel genehmigt offenbar ungarisches AKW-Projekt Paks II: EU-Kommission beugt sich der Atomlobby und beschädigt die Energiewende

(ots) - Laut Medienberichten hat die EU-Kommission ihr

Prüfverfahren gegen das ungarische AKW-Projekt Paks II abgeschlossen

und will offenbar grünes Licht für das umstrittene Projekt geben. Die

Entscheidung kommentiert Sönke Tangermann, Vorstand bei Greenpeace

Energy:



"Dass Brüssel dieses intransparente und energiewirtschaftlich

unsinnige Projekt nun doch genehmigt, ist ein weiterer Kotau vor der

europäischen Atomlobby. Denn neben bekannten Nuklearrisiken verzerrt

der hochsubventionierte Atomstrom aus Paks in Zukunft den Strommarkt

in Europa und auch Deutschland - und zwar noch stärker als das

umstrittene britische AKW-Projekt Hinkley Point C. Nun dürfte allen

klar sein, dass die EU-Kommission Schaden für die Energiewende

billigend in Kauf nimmt und die Atomprojekte einiger europäischer

Staaten fast um jeden Preis unterstützt, ungeachtet der

energiewirtschaftlichen Sinnlosigkeit und drohender Milliardenkosten

für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Dabei wäre eine

versorgungssichere und kostengünstigere Alternative mit erneuerbaren

Energien statt eines unwirtschaftlichen Atomkraftwerks Paks II

machbar, wie Studien belegen. Greenpeace Energy wird sich weiterhin

mit allen Mitteln gegen dieses und weitere AKW-Vorhaben in Europa

engagieren."



Hintergrund: In dem Ende 2015 gestarteten Ermittlungsverfahren hat

die EU-Kommission untersucht, ob die Vereinbarungen für das AKW Paks

II gegen geltendes europäisches Beihilfe- und Ausschreibungsrecht

verstoßen. Der Bau der beiden geplanten Druckwasserreaktoren südlich

von Budapest soll mit rund 2,5 Milliarden Euro vom ungarischen Staat

direkt subventioniert werden, den Großteil der Kosten von zehn

Milliarden Euro soll zunächst ein russischer Kredit abdecken. Die

Reaktortechnik für den Bau kommt ebenfalls aus Russland. Eine

förmliche Ausschreibung für das Projekt gab es nicht, große Teile der



bereits geschlossenen Vereinbarungen hat die ungarische Regierung als

geheim eingestuft. Greenpeace Energy hatte sich im vergangenen

Frühjahr mit einer offiziellen Stellungnahme in das Prüfverfahren der

EU-Kommission eingeschaltet. Zudem konnte die Energiegenossenschaft

durch eine wissenschaftliche Studie belegen, dass ein

hochsubventioniertes AKW Paks II durch importierten Atomstrom auch

den Strommarkt in Deutschland zu Lasten erneuerbarer Energieanbieter

verzerrt. Im April hatte die EU-Kommission Greenpeace Energy deshalb

im Rahmen des Verfahrens zur Anhörung eingeladen.







