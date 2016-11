WDR/ARTE Film "Babai" gewinnt MFG-Star

(ots) - Das WDR/ARTE Drama "Babai - Mein Vater"

von Visar Morina ist mit dem Nachwuchspreis MFG-Star ausgezeichnet

worden. Der Film zeigt die Flucht des Vaters aus dem Kosovo aus der

Perspektive eines zurückgelassenen Jungen. Dieser folgt hartnäckig

und gegen alle Widerstände seinem Vater auf den Weg in ein

vermeintlich besseres Leben nach Deutschland. Den

aufrüttelnd-anrührenden Film zeichnete Juror Matti Geschonneck

gestern Abend beim FernsehFilmFest Baden-Baden aus. Der

Nachwuchspreis MFG-Star wird von der Baden-Württembergischen

Filmförderung MFG vergeben. Visar Morina, der als Autor und Regisseur

mit "Babai" seinen ersten Spielfilm realisierte, erhält nun ein

Stipendium in Los Angeles. Die WDR-Redaktion hat Andrea Hanke,

ARTE-Redaktion Georg Steinert, gefördert von der Film und

Medienstiftung NRW.



Die WDR-Koproduktion "Der Staat gegen Fritz Bauer" wurde mit dem

Rolf-Hans Müller-Preis für Filmmusik (Christoph M. Kaiser und Julian

Maas) ausgezeichnet.



Zuvor wurden die Produzenten der ARD-Fernsehfilm-Trilogie

(SWR/WDR/BR/MDR und ARD Degeto) "NSU - Mitten in Deutschland",

Gabriela Sperl, Wiedemann & Berg, Sophie von Uslar, ausgezeichnet.

Für Teil 1 "Die Täter - Heute ist nicht alle Tage" gab es den

Hauptpreis.







