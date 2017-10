Kunst und Kultur

NOZ: Matto Barfuss: Zoo-Haltung von Raubkatzen beenden

Osnabrück. Tierfilmer und "Gepardenmann" Matto Barfuss wendet sich

gegen die Zoohaltung von Raubkatzen: "Arterhaltungsprogramme sind bei

Raubkatzen völliger Quatsch. Wenn wir die Raubkatzen in der Natur

verlieren, werden wir sie in Zoos nicht retten", sagte der

UN-Dekaden-Botschafter für biologische Vielfalt im Interview mit der

"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). "Wir können sie nicht mehr

auswildern. Es hat sich immer gezeigt: In Gefangenschaft

aufgewachsene Raubkatzen haben in der freien Natur keine

Überlebenschancen."



Mittelfristig forderte Barfuss das Ende der Zoohaltung von

Raubkatzen: "Es gibt einen Zoobestand, der möglichst gut gehalten

werden soll. Aber Zoos sollten nicht aus Eitelkeit neue Tiere

nachzüchten. Wir sollten das auslaufen lassen."



Barfuss votiert dafür, auch Tieren Gefühle zuzugestehen: "Man

sollte über Empathie bei Tieren zumindest nachdenken. Ihre

Sinneswahrnehmungen unterscheiden sich von unseren, und so wird es

auch mit den Gefühlen sein, aber irgendeine Form von Trauer sollten

wir ihnen schon zugestehen", sagte der 47-Jährige, der in seinem Film

"Maleika" den Überlebenskampf einer Gepardin dokumentiert.



"Konrad Lorenz hat den Nobelpreis dafür bekommen, das Verhalten

der Tiere zu katalogisieren. Dafür würde es heute keinen Preis mehr

geben, weil er viel zu sehr vereinfacht", fügte Barfuss hinzu.

"Selbst das menschliche Verhalten folgt grundsätzlich Mechanismen,

aber dann kommen Erfahrungen dazu und Gefühle. Heute weiß man mehr

von der Tierpsychologie. Lange hieß es, nur Elefanten trauern. Dann

kamen Menschenaffen dazu, und nach und nach werden es immer mehr

Arten."







