neues deutschland: Entwicklungsexpertin Schauber: Arme müssen in Gestaltung ihrer Städte einbezogen werden

(ots) - "Auch Arme haben das Recht, ihre Städte

mitzugestalten", erklärt Almuth Schauber, Expertin für städtische

Entwicklung beim Bischöflichen Hilfswerk Misereor anlässlich der an

diesem Wochenende beginnenden UN-Weltkonferenz "Habitat III" in

Ecuadors Hauptstadt Quito. Gegenüber der in Berlin erscheinenden

Tageszeitung "neues deutschland" (Montagsausgabe) forderte die

Entwicklungsexpertin, die städtischen Armen "müssen sowohl informiert

als auch aktiv in Planungen einbezogen werden". Derzeit würden gerade

arme Menschen, die oftmals in informellen Siedlungen lebten, über

städtische Veränderungen nicht informiert. "Dabei ist die Teilhabe

der Bevölkerung zentral", so Schauber. Auch die Bundesregierung müsse

als Geldgeber von internationalen Entwicklungsprojekten immer wieder

daran erinnert werden, dass Sorgfaltspflichten eingehalten werden.

Dazu gehörten, "dass keine Vertreibungen stattfinden, dass Menschen

in Planungsprozesse aktiv integriert werden und ihre Stimme hörbar

ist".







