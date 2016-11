Der Tagesspiegel: Verteidigungsministerin Leyen: Europa muss mehr Verantwortungübernehmen

(ots) - Nach dem Sieg von Donald Trump bei den

US-Präsidentenwahlen hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der

Leyen (CDU) die Europäer aufgefordert, in der Sicherheits- und

Verteidigungspolitik mehr Verantwortung zu übernehmen. Die

militärischen Fähigkeiten der EU seien "schwach und wenig

strukturiert", schreibt die Ministerin in einem Beitrag für den

"Tagesspiegel am Sonntag".



Online: http://www.tagesspiegel.de/politik/ursula-von-der-leyen-di

e-europaeer-muessen-mehr-verantwortung-uebernehmen/14834596.html



