Der Tagesspiegel: FDP lehnt Gesetz gegen Fake News ab

(ots) - Die FDP hat den Plänen der Koalition, mit schärfen

Gesetzen gegen Fake News in sozialen Medien vorzugehen, eine Absage

erteilt. "Die Verbreitung von Fake News lässt sich nicht mit Gesetzen

stoppen", sagte der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki

dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe). Deutschland brauche kein

Wahrheitsministerium, das festlege, was wahr und was falsch sei.



http://www.tagesspiegel.de/politik/kubicki-zu-debatte-nach-anschla

egen-fdp-gegen-videoueberwachung-von-oeffentlichen-plaetzen/19195724.

html



