Rheinische Post: Steinmeier sieht israelischen Siedlungsbau als Hindernis für Zwei-Staaten-Lösung

(ots) - Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hat

den israelischen Siedlungsbau in den Palästinenser-Gebieten als

Hindernis für die Zwei-Staaten-Lösung bezeichnet. Der Nahostkonflikt

lasse sich auf Dauer nur im Rahmen einer zwischen den Parteien

verhandelten Zwei-Staaten-Lösung beilegen, sagte Steinmeier der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Dabei

gefährdet die Fortsetzung des Siedlungsbaus in den besetzten Gebieten

die Grundlagen der Zwei-Staaten-Lösung." Das Existenzrecht Israels,

wie die Sicherheit seiner Bürger, gehöre zu den "unumstößlichen

Grundpfeilern unserer Außenpolitik", betonte Steinmeier. Auch die

palästinensische Seite müsse ihren Beitrag leisten und konsequent

gegen Gewalt und Terror vorgehen, so der SPD-Politiker. "Nur wenn

beide Seiten konkrete Schritte unternehmen, kann überhaupt wieder ein

politischer Horizont entstehen, der die Wiederaufnahme von

Verhandlungen ermöglicht."



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.01.2017 - 16:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1440501

Anzahl Zeichen: 1285

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 87 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung