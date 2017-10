NOZ: SPD fordert CDU-Generalsekretär Thiele in Vergabeaffäre zum Rücktritt auf

ID: 1537926

(ots) - SPD fordert CDU-Generalsekretär Thiele in

Vergabeaffäre zum Rücktritt auf



Neue Unterlagen: Politiker war über fragwürdige Vergabe unter

McAllister informiert worden



Osnabrück. Niedersachsens CDU-Generalsekretär und

-Schattenminister Ulf Thiele ist nach Ansicht des Parlamentarischen

Geschäftsführers der SPD-Landtagsfraktion, Grant Hendrik Tonne, "für

Führungsaufgaben nicht geeignet". Das berichtet die "Neue Osnabrücker

Zeitung" (Samstag) unter Berufung auf die SPD.



Anlass der Einschätzung ist die Antwort der Staatskanzlei auf eine

parlamentarische Anfrage Tonnes, die der Zeitung vorliegt. Den

Unterlagen zufolge war Thiele doch über eine 2012 durchgeführte

Resonanzanalyse im Auftrag des damaligen Ministerpräsidenten David

McAllister (CDU) informiert. Thiele hatte dies gegenüber der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" bisher bestritten. "Die Landespartei hatte keine

Kenntnis von der Studie", sagte Thiele Anfang September der Zeitung.

Auf Anfrage der Staatskanzlei erinnert sich der damalige

Regierungssprecher Franz Rainer Enste nun anders: "Schon seit der

Zeit der ersten Überlegungen in Bezug auf die Erstellung einer

Resonanzstudie hatte der MP [Ministerpräsident] mich gebeten, den

Generalsekretär über den jeweiligen Sachstand dem wesentlichen Inhalt

nach fortlaufend mündlich zu informieren", schrieb Enste nun an die

Staatskanzlei. Insofern sei "gewiss auch eine Unterrichtung über die

Fertigstellung des Fragekanons erfolgt", so Enste in der dem Blatt

vorliegenden Stellungnahme. Damit ist für Tonne klar, dass die Partei

bei der Analyse "ihre Finger im Spiel hatte."



Thiele wies die Vorwürfe zurück: Es sei zwar möglich, dass Enste

ihn "am Rande von Terminen" über die Studie informiert habe. Dies

habe für ihn aber keine Bedeutung gehabt. "Es gab keine systematische

Zusammenarbeit", sagte er. Auch Enste relativierte die Ausage. Zwar



habe er Thiele "by the way" informiert, doch dieser sei an der Sache

"überhaupt nicht interessiert gewesen", erinnert sich der frühere

Sprecher.



Die 2012 in Auftrag gegebene Resonanzanalyse sollte im Auftrag der

Staatskanzlei "Wünsche und Wahrnehmungen" der niedersächsischen

Bürger messen. Die Erhebung kostete das Land 44600 Euro, die

Ergebnisse wurden nie veröffentlicht. Nach Einschätzung der

Staatskanzlei wurden die Vergaberegeln bei der Beauftragung einer

Firma aus Wallenhorst nicht eingehalten.







Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Neue Osnabrücker Zeitung

Bereitgestellt von: otsDatum: 07.10.2017 - 07:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537926Anzahl Zeichen: 2914Kontakt-Informationen:Stadt: Osnabrück Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.