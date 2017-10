NOZ: Chef der EU-Investitionsbank: Deutschland investiert zu wenig in Digitalisierung

(ots) - Chef der EU-Investitionsbank: Deutschland

investiert zu wenig in Digitalisierung



Werner Hoyer fordert: "Richtig Geld in die Hand nehmen"



Osnabrück. Nach Ansicht des Präsidenten der Europäischen

Investitionsbank, Werner Hoyer, investiert Deutschland viel zu wenig

in die Digitalisierung und muss deutlich mehr Geld einsetzen, um

nicht abgehängt zu werden. In einem Interview mit der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" (Samstag) sagte Hoyer: "Was ich im Moment an

Summen höre, finde ich ausgesprochen bescheiden." Deutschland brauche

eine bessere Infrastruktur, mehr Datenverarbeitungs-Kapazitäten und

Datenzentren: "Denn das ist das Rückgrat der Ökonomie der Zukunft."

Hier müsse eine neue Bundesregierung "richtig Geld in die Hand

nehmen". Hoyer mahnte, dass Deutschland beim Glasfaserausbau

abgeschlagen sei und in der EU "auf den hinteren Plätzen liegt,

hinter Polen und Österreich".



Im Digital-Index der EU-Kommission belegt die Bundesrepublik nur

den elften Rang - und ist damit Mittelmaß unter den 28 EU-Ländern.

Vorne liegen die nordischen Staaten Dänemark, Schweden und Finnland.

Der Chef der Investitionsbank EIB forderte: "Auf EU-Ebene wünsche ich

mir eine gemeinsame deutsch-französische Führungsrolle zu diesem

Thema, von Breitband bis hin zu Clouds." Deutschland müsse die

Aufbruchstimmung in Frankreich unter dem neuen französischen

Präsidenten Emmanuel Macron nutzen: "Die Deutschen dürfen sich nicht

hinter Reizthemen wie der vermeintlichen Vergemeinschaftung von

Schulden verstecken." Es sei ganz wichtig, dass Deutschland mal "über

die Phase des Nein-Sagens hinausgeht".



Die 1958 gegründete EIB gehört den EU-Mitgliedstaaten und fördert

Projekte mit günstigen Krediten.



Chef der EU-Investitionsbank: VW bekommt vorerst keine neuen



Kredite



Werner Hoyer: Geschäftsbeziehungen zu VW liegen weiter auf Eis



Osnabrück. Als Folge des Abgasskandals wird Volkswagen vorerst

keine Kredite mehr von der Europäischen Investitionsbank (EIB)

bekommen. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

(Samstag) sagte EIB-Präsident Werner Hoyer: "An unserer Haltung, die

Geschäftsbeziehungen zu VW auf Eis zu legen, hat sich bislang nichts

geändert." Hoyer fügte hinzu: "Die EIB erwägt vorerst nicht, neue

Darlehen an VW zu vergeben."



Nach Ansicht der EIB kann nach wie vor nicht ausgeschlossen

werden, dass der Autobauer VW einen Kredit in Höhe von 400 Millionen

Euro auch zur Entwicklung von Motoren mit manipulierter

Abgassteuerung benutzt hat.



Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (Olaf) hatte bei seinen

Ermittlungen offenbar konkrete Hinweise auf Fehlverhalten von

Verantwortlichen des Autokonzerns gefunden und im August die

Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft in Braunschweig übergeben. Es

geht um die Frage, ob VW Kredite der EIB zu Unrecht erhalten oder

EU-Forschungsgelder zweckentfremdet hat. VW bestreitet das, hatte

aber schon 2016 vorzeitig EIB-Darlehen von 975 Millionen Euro

zurückgezahlt.



Posten des Bundesfinanzministers: FDP-Politiker Hoyer ohne

Ambitionen



Hoyer: "Ich bin sehr zufrieden mit meinem Job als Chef der

EU-Bank"



Osnabrück. In der Debatte um den Finanzministerposten in einer

neuen Bundesregierung zeigt der FDP-Politiker Werner Hoyer derzeit

keine Ambitionen. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker

Zeitung" (Samstag) sagte der Präsident der Europäischen

Investitionsbank EIB, er fühle sich zwar geehrt, in der Spekulation

um die Nachfolge von Wolfgang Schäuble (CDU) erwähnt zu werden. Der

EIB-Chef fügte aber hinzu: "Ich kann Ihnen versichern, ich bin sehr

zufrieden mit meinem Job als Chef der EU-Bank." Hoyer wurde von den

EU-Staaten gerade für weitere sechs Jahre an der Spitze der EIB

bestätigt. Sollte es zu einer Jamaika-Koalition kommen, wird Hoyer

neben anderen Kandidaten - wie etwa FDP-Chef Christian Lindner - für

das Finanzministerium gehandelt.







