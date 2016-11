Jürgen Trittin: Kretschmann hat "nicht recht"

(ots) - Jürgen Trittin, Bundestagsabgeordneter der Grünen,

widerspricht im phoenix-Interview der Meinung des

baden-württembergischen Ministerpräsidenten, Winfried Kretschmann,

wonach eine Vermögenssteuer dem Mittelstand schaden würde.

Kretschmann hat, so Trittin, "nicht recht. Die Vermögenssteuer

erfasst nicht einmal ein Prozent der natürlichen Personen in

Deutschland, die Superreichen. Da ist nichts mehr mit Mittelstand."

Die Meinung, dass eine Vermögenssteuer bürokratischen Aufwand

bedeute, hält Trittin für veraltet: "Damals war das so, heute hat

sich die Welt geändert. Wenn wir die Abgeltungssteuer abschaffen,

dann muss jeder seine Kapitaleinkommen offenbaren und kann sie nicht

mehr anonym versteuern. Damit haben wir einen perfekten Überblick

über die Vermögenssituation. Aus diesem Grund sinkt der bürokratische

Aufwand deutlich."







Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse(at)phoenix.de

presse.phoenix.de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

PHOENIX

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.11.2016 - 13:23

Sprache: Deutsch

News-ID 1423746

Anzahl Zeichen: 1213

Kontakt-Informationen:

Firma: PHOENIX

Stadt: Bonn





Diese Pressemitteilung wurde bisher 108 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung