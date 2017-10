NOZ: Bundesregierung bremst beim Familiennachzug - auch bei syrischen Flüchtlingen

(ots) - Bundesregierung bremst beim Familiennachzug -

auch bei syrischen Flüchtlingen



Trotz Zusage werden weniger Flüchtlinge überstellt - Linke

kritisiert Tricksereien



Osnabrück. Die Bundesregierung bremst beim Familiennachzug von

Flüchtlingen und zögert in der Praxis auch die Einreise von syrischen

Angehörigen hinaus, die in Griechenland gestrandet sind. Obwohl von

Januar bis September 2017 dort fast 4950 Flüchtlinge eine Zusage des

Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) bekamen und nach

Deutschland weiterreisen durften, wurden nur 322 Personen tatsächlich

überstellt - also gerade einmal 6,5 Prozent. Das geht aus der Antwort

der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor, die

der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) vorliegt. Dabei ging es vor

allem um syrische Flüchtlinge, die zwei Drittel der Betroffenen

stellten, aber auch viele Afghanen und Iraker. 60 Prozent waren

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.



Das Bundesinnenministerium begründete dies auf Anfrage mit dem

großen logistischen Koordinierungsaufwand in Griechenland. Aber auch

Bund und Länder müssten die Aufnahme, Betreuung und Unterbringung

stemmen können, da die Kapazitäten begrenzt seien. Daher habe

Deutschland sich im Frühjahr mit Griechenland über die Anzahl der zu

überstellenden Personen abgestimmt. Dass es eine zahlenmäßige

Beschränkung gegeben habe, bestätigte das Ministerium aber nicht.



Angehörige von Geflüchteten haben nach der Dublin-Verordnung einen

Anspruch darauf, mit ihren in anderen EU-Ländern lebenden

Familienangehörigen zusammen zu kommen. Die Überstellung muss zügig,

spätestens aber innerhalb von sechs Monaten erfolgen.



Der Familiennachzug war im Wahlkampf ein Streitthema. Um die

Ankunft neuer Flüchtlinge zu bremsen, hat die Bundesregierung den

Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus bis



März 2018 ausgesetzt. Wie es danach weiter geht, will Kanzlerin

Angela Merkel erst im nächsten Jahr entscheiden.



Die innenpolitische Expertin der Linken im Bundestag, Ulla Jelpke

forderte: "Mit den Tricksereien und der rechtswidrigen Beschränkung

des Familiennachzugs muss jetzt endlich Schluss sein." Betroffene

sollten die Möglichkeit erhalten, auf eigene Faust zu ihren

Angehörigen nach Deutschland reisen zu dürfen.







